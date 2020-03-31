Укрзалізниця безкоштовно підвозитиме медиків

Укрзалізниця запускає соціальну програму із безкоштовного підвезення медиків службовими поїздами з 31 березня.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

– Усі витрати з організації перевезень компанія бере на себе. Проїзд для медиків буде безкоштовним, – зазначив він у своєму Telegram-каналі.

Попередній перелік маршрутів та кількість місць, необхідних для перевезення, були розраховані на основі даних від місцевих органів влади.

Підставою для проїзду медиків є службове посвідчення або інший документ, що підтверджує роботу у медичному закладі.

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Обов’язковою умовою є також наявність засобів індивідуального захисту, зокрема маски або респіратора та рукавичок.

Розклад руху службових поїздів Укрзалізниці надаватиметься органам місцевої влади для доведення до відома працівників медичних установ.

Нагадаємо, Uber з 30 березня запустив сервіс Uber Heroes – безкоштовний шатл для медиків Києва.