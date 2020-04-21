Укрзалізниця може перевести працівників на 4-денний робочий тиждень

У разі продовження карантину Укрзалізниця має намір з липня запровадити для співробітників 4-денний робочий тиждень.

– Наша головна мета – забезпечення здоров’я та безпеки для наших співробітників і клієнтів, – сказав голова наглядової ради Укрзалізниці Шевки Аджунер.

Він додав, що акціонерне товариство вже розглядає подальші заходи, які, при необхідності, будуть втілені.

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Для безперебійної роботи залізниці впроваджені також інші антикризові заходи.

Так, обмежені закупівлі матеріально-технічних ресурсів, не пов’язаних з основною діяльністю компанії, знижені витрати дизельного палива, електроенергії і т.д.

Нагадаємо, Укрзалізниця возить медиків службовими поїздами. Пускають в спецпотяги лікарів зі службовими посвідченнями та у масках.