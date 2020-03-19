Укрзализныця будет возвращать деньги за билеты в течение полугода

Пассажирам, которые приобрели билеты на поезд внутреннего и международного сообщения, придется дольше ожидать компенсации.

Укрзализныця продлила сроки возврата билетов с месяца до 90 суток для поездов внутреннего и до 180 суток для международного сообщения.

— Обращение пассажиров в билетные кассы для проставления отметок на проездных документах не обязательно, — сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

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Чтобы вернуть средства, пассажиру нужно иметь оригинал проездного документа с отметкой или без нее. Билеты, которые покупались через интернет, будут возвращаться по действующей процедуре через онлайн-сервисы.

— Если средства будут возвращены с вычетом комиссии, ее размер будет также автоматически возвращен пассажиру на карту отдельным платежом, — говорится в сообщении.

Стоимость неиспользованных билетов на поезда пригородного сообщения будет также компенсироваться в полном объеме.

Напомним, Укрзализныця отменила пригородные электрички с 18 марта.