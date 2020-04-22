Чи продовжать в Україні карантин - засідання уряду

Продовження карантину в Україні можуть ухвалити на засіданні уряду 22 квітня.

Раніше відповідне рішення Кабміну вже анонсував головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, карантин в Україні можуть продовжити до 12 травня.

– Чекайте середи. На засіданні уряду буде ухвалено рішення про продовження або скорочення карантину. Головний санітарний лікар прогнозує, що щонайменше до 12 травня. Рішення ухвалює уряд, – зазначив Ляшко.

Таку саму дату назвав і глава МОЗ України Максим Степанов. Він додав, що українців очікує деяке послаблення карантинних заходів.

– На найближче засідання уряду МОЗ буде виносити постанову щодо продовження дії карантину — продовжувати ми збираємося до 12 травня. Це викликано тим рівнем захворюваності, який є, і рівнем небезпеки, який несе коронавірусна хвороба, – заявив Степанов.

Однак він додав, що водночас уряд може послабити карантин і зняти низку обмежень у країні. Зокрема, пропонується відкрити парки, музеї та бібліотеки після 24 квітня.

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За його словами, попри деякі пом’якшення, українці й далі будуть зобов’язані дотримуватися суворих правил, щоб не заразитися коронавірусом. Тобто, про ослаблення маскового режиму поки не йдеться.

Карантин в Україні – все, що варто знати

3 березня 2020 року в Україні було повідомлено про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Пацієнт перебував у Чернівецькій області, саме цей регіон досі є лідером за кількістю заражених. 13 березня в країні зафіксували першу смерть від коронавірусу – в Житомирській області померла пенсіонерка.

Станом на 9.30 21 квітня в Україні 6 125 випадків Сovid-19, 161 людина померла. 415 пацієнтів здолали недугу.

11 березня уряд ввів карантин на всій території України на період до 3 квітня. Крім того, Верховна Рада ухвалила закон про карантин, в якому регламентуються права під час пандемії, а також в ньому передбачені штрафи в разі порушення.

25 березня Кабінет міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України до 24 квітня.

3 квітня уряд ухвалив рішення про посилення правил карантину з 6 до 24 квітня. Зокрема:

перебування у громадських місцях без засобів індивідуального захисту (маска, респіратор);

переміщення вулицею групою понад дві особи, за винятком супроводу дітей або службової необхідності;

особам до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без супроводу батьків, опікунів або повнолітніх родичів;

перебування на вулиці без документів, що засвідчують особу;

відвідування спортивних і дитячих майданчиків;

відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових, прибережних зон, за винятком необхідності вигулу домашніх тварин однією людиною;

відвідування установ паліативної допомоги, органів соцзахисту населення;

відвідування навчальних закладів;

проведення будь-яких масових заходів (культурних, спортивних, релігійних, громадських), за винятком заходів для забезпечення роботи органів влади.

Пік захворюваності на коронавірус в Україні

Українські науковці вважають, що пік смертності від коронавірусу в нашій країні може припасти на початок травня.

Відповідні дані випливають з результатів моделювання, проведеного в рамках дослідження, результати якого були опубліковані на сайті Національної академії наук України (НАНУ).

– Якщо будуть продовжені карантинні заходи в тому ж обсязі, що і на цей момент, пік нових випадків Covid-19 в день припадатиме на 2-5 травня 2020 року, пік летальних випадків – на 3-8 травня, – зазначили в академії.

Раніше Факти ICTV писали, що у Збройних силах України лабораторно підтверджено 39 випадків коронавірусу. На самоізоляції перебуває 272 солдатів та офіцерів.