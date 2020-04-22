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Факты / Украина / Общество

Запуск метро в Киеве: Шмыгаль назвал примерные сроки

Выход из карантина будет поэтапным. Это касается и работы общественного транспорта в Киеве. Поэтому не стоит ждать, что метро откроется до 11 мая, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Снятие ограничений в этой сфере нужно рассчитывать внимательно и вводить очень осторожно. Возьмем метро — это 2 млн пассажиров ежедневно. Мы понимаем, что из-за одного больного человека в этих условиях через неделю уже будут тысячи больных. И это только из-за метро.

Поэтому, чтобы не бросаться громкими заявлениями, скажу, что точно не до 11 мая, — отметил глава правительства.

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По его словам, сначала планируется смягчение ограничений относительно работы городского транспорта, затем междугородного и межобластного сообщений, и только потом будет рассматриваться восстановление авиаперевозок и глобальных железнодорожных перевозок.

Напомним, продление карантина в Украине могут принять на заседании правительства 22 апреля. Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал вероятную дату — до 12 мая.

Источник: РБК-Украина

Фото: Dreamstime

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