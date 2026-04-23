Украинские дроны сбили более 3 тыс. Шахедов: как работает P1-Sun
В 2026 году дроны P1-Sun украинской DefenceTech компании Skyfall перехватили более 3 тыс. российских Шахедов.
Об этом во время European Business Summit рассказала советница министра обороны Анна Гвоздяр.
Как работают дроны P1-Sun от Skyfall
Анна Гвоздяр отметила, что средняя стоимость которых дронов-перехватчиков P1-Sun составляет до $3 тыс.
Они разрешают Силам обороны перехватывать до 90% русских Шахедов.
– Ни одна страна не может выработать достаточно ракет для ПВО, чтобы перехватить все, что запускает Россия. Только в январе было более 6 тыс. ракет и дронов, – объяснила Гвоздяр.
Она уточнила, что стоимость одной ракеты-перехватчика достигает $20-30 тыс., в то время как Шахед стоит около $50 тыс.
Украина активно наращивает производство беспилотников и систем перехвата, ведь рынок дронов стал одним из ключевых элементов оборонной индустрии.
Среди самых эффективных украинских перехватчиков – Sting, Merops, P1-Sun и Молния. Все они создаются частными компаниями.
Однако еще один проект является совместной разработкой государственных инженеров Украины и Великобритании.
Напомним, Украина запускает новый уровень “малой” ПВО, что позволяет управлять перехватчиками на расстоянии в тысячи километров.