В 2026 году дроны P1-Sun украинской DefenceTech компании Skyfall перехватили более 3 тыс. российских Шахедов.

Об этом во время European Business Summit рассказала советница министра обороны Анна Гвоздяр.

Как работают дроны P1-Sun от Skyfall

Анна Гвоздяр отметила, что средняя стоимость которых дронов-перехватчиков P1-Sun составляет до $3 тыс.

Они разрешают Силам обороны перехватывать до 90% русских Шахедов.

– Ни одна страна не может выработать достаточно ракет для ПВО, чтобы перехватить все, что запускает Россия. Только в январе было более 6 тыс. ракет и дронов, – объяснила Гвоздяр.

Она уточнила, что стоимость одной ракеты-перехватчика достигает $20-30 тыс., в то время как Шахед стоит около $50 тыс.

Украина активно наращивает производство беспилотников и систем перехвата, ведь рынок дронов стал одним из ключевых элементов оборонной индустрии.

Среди самых эффективных украинских перехватчиков – Sting, Merops, P1-Sun и Молния. Все они создаются частными компаниями.

Однако еще один проект является совместной разработкой государственных инженеров Украины и Великобритании.

Напомним, Украина запускает новый уровень “малой” ПВО, что позволяет управлять перехватчиками на расстоянии в тысячи километров.

Источник : Forbes

