Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 24 апреля 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 114 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Противник нанес 52 авиационных удара, сбросил 176 управляемых авиабомб.
Кроме того, привлек для поражения 3139 дронов-камикадзе и совершил 1936 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 521-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
