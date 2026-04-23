Взрывы в Одессе 24 апреля: в результате атаки РФ есть попадание в дом
Взрывы в Одессе прогремели ночью против пятницы, 24 апреля. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в направлении города.
Взрывы в Одессе 24 апреля: какие последствия
— В результате вражеской атаки на город есть попадание в жилой дом, — сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.
Он добавил, что сейчас выясняются все обстоятельства.
В 23:57 Воздушные силы сообщали о движении вражеских БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.
Напомним, 22 апреля российская армия атаковала Одессу двумя волнами. Враг целился в припортовую инфраструктуру.
В результате массовой атаки дронами зафиксировано повреждение портовых объектов.
Обошлось без пострадавших. Возникшие возгорания оперативно ликвидированы спасателями.
