Взрывы в Одессе прогремели ночью против пятницы, 24 апреля. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в направлении города.

Взрывы в Одессе 24 апреля: какие последствия

— В результате вражеской атаки на город есть попадание в жилой дом, — сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Он добавил, что сейчас выясняются все обстоятельства.

В 23:57 Воздушные силы сообщали о движении вражеских БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

Сейчас смотрят

Напомним, 22 апреля российская армия атаковала Одессу двумя волнами. Враг целился в припортовую инфраструктуру.

В результате массовой атаки дронами зафиксировано повреждение портовых объектов.

Обошлось без пострадавших. Возникшие возгорания оперативно ликвидированы спасателями.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 521-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.