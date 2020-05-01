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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Всемирный банк одобрил выделение Украине дополнительных $150 млн

Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование в размере $150 млн для Украины.

Об этом говорится в релизе банка.

Деньги выделяются в рамках проекта социальной поддержки украинцев, помощь рассчитана на семьи с низким уровнем дохода.

В рамках дополнительного финансирования $50 млн направят на борьбу коронавирусом.

— Тысячи украинских семей уже испытывают трудности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен.

Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат и повышения их адресности, — отметил и. о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекс Кремер.

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Дополнительное финансирование будет также направлено ​​на предоставление грантов на открытие малого бизнеса в рамках проекта Рука помощи.

Напомним, в этом году Украина ожидает получить от Международного валютного фонда два транша по $ 1,75 млрд на общую сумму $ 3,5 млрд.

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