Через віконце і без посуду: як заклади працюватимуть з 11 травня

З 11 травня різні заклади зможуть відновити свою роботу, якщо дотримуватимуться рекомендацій з організації протиепідемічних заходів під час надання послуг.

Усім ресторанам, непродовольчим магазинам, салонам краси, перукарням та іншим об’єктам обслуговування населення потрібно буде щодня вимірювати температуру тіла усім працівникам, а також стежити за тим, щоб вони використовували засоби індивідуального захисту і не забували дезінфікувати робочі місця.

Рекомендації перукарням і салонам краси:

приймати клієнтів тільки за попереднім записом і з проміжками не менше 15 хвилин між відвідувачами;

очікування клієнтами послуги безпосередньо в закладі буде заборонено;

буде дозволено перебування не більше 1 клієнта на 10 кв. м, відстань між місцями надання послуг – не менше 2 м.

Рекомендації об’єктам побутового обслуговування населення:

організувати прийом клієнтів таким чином, щоб вони чекали своєї черги на вулиці на відстані не менше 1,5 м одне від одного;

не більше 1 людини на 10 кв. м повинно буде перебувати у місцях торгівлі непродовольчими товарами.

Рекомендації закладам громадського харчування:

забезпечити відстань між відвідувачами на літніх майданчиках не менше 1,5 м;

замовлення слід приймати телефоном або через спеціально облаштоване віконце/вхідні двері;

місце проведення розрахунку повинно бути обладнане пристроями для безконтактної оплати, поличкою для передачі замовлення без контакту з клієнтом;

саме замовлення повинно буде видаватися виключно в одноразовому посуді;

забороняється видавати клієнту меню, воно повинно бути розміщено для ознайомлення поруч із місцем видачі замовлення.

Рекомендації нотаріусам, адвокатам і аудиторам:

приймати клієнтів тільки за попереднім записом і з проміжками не менше 15 хвилин між відвідувачами;

очікування клієнтами послуги безпосередньо в закладі буде заборонено.

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Протиепідемічні заходи для зон відпочинку і відкритих спортмайданчиків:

розмістити на території і біля входу правила і обмеження;

оцінити місця потенційного скупчення відвідувачів і розмістити там додаткову інформацію про заходи профілактики;

забезпечити функціонування туалетів, наявність рідкого мила, антисептиків біля входу, а також регулярне прибирання та дезінфекцію;

не допускати проведення організованих заходів на території зон відпочинку, функціонування атракціонів і тд;

не допускати функціонування окремих зон, користування якими на період карантину заборонено.

Водночас відвідувачі мають право користуватися зонами відпочинку за дотримання заходів профілактики в групах не більше трьох осіб, а також використовувати зони для індивідуальних пробіжок і занять спортом за дотримання правил.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 травня, але готує послабити обмежувальні заходи після 11 травня. Громадське обговорення можливих послаблень триватиме до 6 травня.