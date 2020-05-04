Суд в Киеве постановил взять Януковича под стражу

Беглому президенту Виктору Януковичу избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Такое решение 4 мая 2020 года принял Печерский районный суд Киева по делу об узурпации власти.

Ходатайство прокуратуры удовлетворила судья Печерского райсуда Олеся Батрин.

После того, как Януковича задержат, не позднее чем через 48 часов суд должен взять его под стражу или избрать другую меру пресечения, объяснил прокурор в этом деле Александр Супрун.

Напомним, в 2010 году решением Конституционного Суда была введена Конституция в редакции 1996 года, предоставившая президенту больше полномочий.

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Отметим, что в Печерском суде слушается еще одно дело относительно меры пресечения для Януковича, касающееся событий 18-20 февраля 2014 года.

Как сообщалось, Федеральный совет Швейцарии продлил на один год замораживание активов Виктора Януковича и его окружения.