Погода в Чернигове: метеоролог зафиксировал облака Mammatus

4 мая в небе над Черниговом появились редкие облака Мамматусы.
Явление вымеобразных облаков успел зафиксировать метеоролог Юрий Сибирцев.
Фото необычной погоды в Чернигове он распространил в своем Facebook.
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В небе над Черниговом заметили редкие вымеобразные облака / 3 фотографии
— Структура облачного поля в Чернигове в 16:40 после прохождения кучево-дождевого облака с грозой. Образовались облака Мамматусы (вымеобразные облака) — так он подписал фото природного явления.
Вымеобразные облака считаются редким метеорологическим явлением, которое можно наблюдать только 1-2 раза в десятки лет.
Напомним, Факты ICTV публиковали прогноз погоды в Украине на май.