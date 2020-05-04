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Факты / Украина / Общество

В небе над Черниговом заметили редкие вымеобразные облака

4 мая в небе над Черниговом появились редкие облака Мамматусы.

Явление вымеобразных облаков успел зафиксировать метеоролог Юрий Сибирцев.

Фото необычной погоды в Чернигове он распространил в своем Facebook.

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  • Погода в Чернигове: метеоролог зафиксировал облака Mammatus
  • Погода в Чернигове: метеоролог зафиксировал облака Mammatus
  • Погода в Чернигове: метеоролог зафиксировал облака Mammatus
  • Погода в Чернигове: метеоролог зафиксировал облака Mammatus
  • Погода в Чернигове: метеоролог зафиксировал облака Mammatus
  • Погода в Чернигове: метеоролог зафиксировал облака Mammatus
В небе над Черниговом заметили редкие вымеобразные облака / 3 фотографии

— Структура облачного поля в Чернигове в 16:40 после прохождения кучево-дождевого облака с грозой. Образовались облака Мамматусы (вымеобразные облака) — так он подписал фото природного явления.

Вымеобразные облака считаются редким метеорологическим явлением, которое можно наблюдать только 1-2 раза в десятки лет.

Напомним, Факты ICTV публиковали прогноз погоды в Украине на май.

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