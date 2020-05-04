Погода у Чернігові: метеоролог зафіксував хмари Mammatus

4 травня у небі над Черніговом з’явилися рідкісні хмари Мамматуси.

Явище вим’яподібних хмар встиг зафіксувати метеоролог Юрій Сибірцев.

Фото незвичної погоди у Чернігові він поширив у своєму Facebook.

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У небі над Черніговом помітили рідкісні вим’яподібні хмари / 3 фотографии

– Структура хмарного поля в Чернігові о 16:40 після проходження купчасто-дощової хмари з грозою. Утворилися хмари Мамматуси (вим’яподібні хмари) – так він підписав фото природного явища.

Вим’яподібні хмари вважаються рідкісним метеорологічним явищем, яке можна спостерігати лише 1-2 рази в десятки років.

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