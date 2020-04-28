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Факты / Украина

Заморозки сменятся летом: прогноз погоды на май

Погода в мае 2020 будет теплой, температура воздуха будет прогреваться в среднем до 15-18 градусов тепла. В горах будет немного прохладнее — 11-13 градусов тепла.

Такая средняя месячная температура в мае нынешнего года на 1,0-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Количество осадков в мае будет в пределах средних многолетних значений — 34-77 мм, в Карпатах 95-120 мм.

В первой половине месяца в Украине еще возможны заморозки. Также мороз может донимать во второй половине мая в Карпатах, на севере, востоке страны и в большинстве центральных областей.

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— Устойчивый переход средней суточной температуры через 15 градусов тепла, что является климатическим показателем начала лета, происходит в южной половине страны — в первой половине, на остальной территории — во второй половине мая, — говорится в сообщении.

К слову, прогноз погоды на неделю можно узнать в другом материале Фактов ICTV.

Источник: Укргидрометцентр

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