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Факти / Україна / Політика

Кулеба назвав три тактичні завдання у питанні деокупації Криму

Україна розробляє концепцію повернення окупованого Росією Криму, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– У мене є діалог з нашим представником президента в Автономній республіці Крим Антоном Кореневичем на цю тему, і ми якраз розробляємо стратегію щодо окупованого Криму.

Він також зазначив, що Україна повинна вирішувати декілька тактичних завдань та одне стратегічне.

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– Перше — як ми утримуємо окупований Крим на стратегічному порядку денному, щоб це питання не забувалося. Друге — як забезпечуємо ефективність санкційного режиму щодо Криму. Третє – які додаткові міжнародні інструменти можемо задіяти для того, щоб здійснювати тиск на Росію, – повідомив очільник МЗС.

Стратегічним завданням Дмитро Кулеба назвав те, як саме Крим повернуть Україні. Він зауважив, що це не дипломатична фантазія, а цілком прагматичний розрахунок.

Нагадаємо, раніше партія Голос представила план деокупації Криму та Донбасу.

Джерело: Новое время

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