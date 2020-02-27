Деоккупация Крыма и Донбасса: Голос представил план

Председатель фракции Голос Сергей Рахманин представил план по возвращению Крыма и Донбасса.

Что предусматривает план Голоса

Прекращение огня на всей линии разграничения в течение года;

прекращение боевых действий на год-два;

создание демилитаризованной зоны;

создание предпосылок для деоккупации (разминирование)

начало режима реинтеграции;

восстановление экономического потенциала освобожденных территорий;

полноценное реформирования Вооруженных сил Украины;

уточнения избирательного законодательства и законодательной базы в целом относительно пострадавших в результате конфликта.

– План дальнейшей деоккупации, реинтеграции временно оккупированных территорий означает, что единственной возможной причиной каких-либо дальнейших переговоров и действий является прекращение огня. Без прекращения огня долгосрочно любые обещания обречены на невыполнение, – отметил Рахманин.

Далее, по крайней мере, через полгода после того, как удастся достичь долгосрочного прекращения огня на линии разграничения предстоит разговор с помощью посредников, выполнять роли которых могут представители ОБСЕ или ТКГ, о создании демилитаризованной зоны.

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Согласно плану политсилы, такая зона нужна для обеспечения безопасности Украины на год-два от ведения боевых действий и возможной эскалации конфликта.

– Прекращение боевых действий по обоюдному согласию должно продолжаться не менее двух лет. Причем, в случае нарушения условий, создается временная административная полоса, – сказал политик.

Рахманин отметил, что такая временная административная полоса в ни в коем случае не будет становиться рубежом, а ее создание не значить, что Украина отказывается от этих людей и этих территорий.

После этого Украина должна создать привлекательные условия для приграничных территорий – как Донбасса, так и Крыма. Эти освобожденные территории должны получить наибольший режим экономических преференций

Наступним пунктом запропонованого плану є повернення порядку денного дипломатичних перемовин щодо питань Криму

Воплощение плана фракции Голос может занять 5 лет, подытожил Рахманин.

К слову, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что перед выборами на Донбассе Украина должна принять закон о коллаборационистах.