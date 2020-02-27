Деоккупация Крыма и Донбасса: Голос представил план

Председатель фракции Голос Сергей Рахманин представил план по возвращению Крыма и Донбасса.
Что предусматривает план Голоса
- Прекращение огня на всей линии разграничения в течение года;
- прекращение боевых действий на год-два;
- создание демилитаризованной зоны;
- создание предпосылок для деоккупации (разминирование)
- начало режима реинтеграции;
- восстановление экономического потенциала освобожденных территорий;
- полноценное реформирования Вооруженных сил Украины;
- уточнения избирательного законодательства и законодательной базы в целом относительно пострадавших в результате конфликта.
– План дальнейшей деоккупации, реинтеграции временно оккупированных территорий означает, что единственной возможной причиной каких-либо дальнейших переговоров и действий является прекращение огня.
Без прекращения огня долгосрочно любые обещания обречены на невыполнение, – отметил Рахманин.
Далее, по крайней мере, через полгода после того, как удастся достичь долгосрочного прекращения огня на линии разграничения предстоит разговор с помощью посредников, выполнять роли которых могут представители ОБСЕ или ТКГ, о создании демилитаризованной зоны.
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Согласно плану политсилы, такая зона нужна для обеспечения безопасности Украины на год-два от ведения боевых действий и возможной эскалации конфликта.
– Прекращение боевых действий по обоюдному согласию должно продолжаться не менее двух лет. Причем, в случае нарушения условий, создается временная административная полоса, – сказал политик.
Рахманин отметил, что такая временная административная полоса в ни в коем случае не будет становиться рубежом, а ее создание не значить, что Украина отказывается от этих людей и этих территорий.
После этого Украина должна создать привлекательные условия для приграничных территорий – как Донбасса, так и Крыма. Эти освобожденные территории должны получить наибольший режим экономических преференций
Наступним пунктом запропонованого плану є повернення порядку денного дипломатичних перемовин щодо питань Криму
Воплощение плана фракции Голос может занять 5 лет, подытожил Рахманин.
К слову, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что перед выборами на Донбассе Украина должна принять закон о коллаборационистах.