Как поменять банк для получения зарплаты

Формируем номер счета IBAN
Длина номеров счетов сейчас составляет 14 символов. Номер IBAN будет иметь 29 символов:
- 10 знаков — это код страны, контрольное число и код банка,
- другие 19 цифр — номер счета клиента банка.
Есть два варианта получения номера счета IBAN:
- непосредственно в отделении банка. Сотрудник банка выдаст справку с номером счета;
- с помощью калькулятора счета в формате IBAN на сайте финансового учреждения.
На сайте Национального банка Украины для формирования номера в формате IBAN нужно указать свой старый номер из 14 символов и код банка МФО.
Код вашего банка есть в открытом доступе.
Все банки Украины имеют такие калькуляторы на своих сайтах.
Пишем заявление в бухгалтерии вашего места работы
В бухгалтерии нужно написать заявление за установленным образцом за 15 дней до дня выплаты.
После подписания заявления руководителем и бухгалтером в вашем трудовом договоре должны прописать новые условия.
В заявлении нужно указать реквизиты счета:
- юридическое название банка;
- МФО — 6-значный код банка,
- код ЕГРПОУ — 8-значный номер банка в соответствии с Единым госреестром;
- номер счета IBAN;
- назначение платежа: заработная плата.
Бухгалтер вместо внесения 14-значного номера счета будет указывать 29-значный номер IBAN. И дальше будет насчитывать зарплату по стандартной ведомости.
Оформляем ежемесячные платежи
Для ежемесячных платежей за коммунальные и другие услуги нужно проверить, сохранился ли новый номер счета нужного предприятия. Если нет — один раз вручную ввести номер IBAN.
Его можно узнать, воспользовавшись IBAN-калькулятором на сайте НБУ или позвонить к поставщику услуг попросить переоформить платеж.