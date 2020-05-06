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Как поменять банк для получения зарплаты
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Как поменять банк для получения зарплаты
Как поменять банк для получения зарплаты

Выбрать банк, через который будут платить зарплату, можно будет с нового года.

Это стало возможным после введения Национальным банком международного номера банковского счета International Bank Account Number (IBAN). Система полностью заработает с 1 января 2021 года, чтобы банки и работодатели успели доработать свои программно-технические комплексы.

Юрист Юрий Ромкив рассказал Фактам ICTV, как можно сменить банк для выплаты зарплаты.

Внимание! Новые условия вступают в силу только с 1 января 2021 года. За это время банки должны доработать технические стороны операций по перечислению выплат в системе IBAN.

Формируем номер счета IBAN

Длина номеров счетов сейчас составляет 14 символов. Номер IBAN будет иметь 29 символов:

  • 10 знаков — это код страны, контрольное число и код банка,
  • другие 19 цифр — номер счета клиента банка.

Есть два варианта получения номера счета IBAN:

  • непосредственно в отделении банка. Сотрудник банка выдаст справку с номером счета;
  • с помощью калькулятора счета в формате IBAN на сайте финансового учреждения.

На сайте Национального банка Украины для формирования номера в формате IBAN нужно указать свой старый номер из 14 символов и код банка МФО.

Как поменять банк для получения зарплаты

Код вашего банка есть в открытом доступе.

Все банки Украины имеют такие калькуляторы на своих сайтах.

Пишем заявление в бухгалтерии вашего места работы

В бухгалтерии нужно написать заявление за установленным образцом за 15 дней до дня выплаты.

После подписания заявления руководителем и бухгалтером в вашем трудовом договоре должны прописать новые условия.

В заявлении нужно указать реквизиты счета:

  • юридическое название банка;
  • МФО — 6-значный код банка,
  • код ЕГРПОУ — 8-значный номер банка в соответствии с Единым госреестром;
  • номер счета IBAN;
  • назначение платежа: заработная плата.

Бухгалтер вместо внесения 14-значного номера счета будет указывать 29-значный номер IBAN. И дальше будет насчитывать зарплату по стандартной ведомости.

Оформляем ежемесячные платежи

Для ежемесячных платежей за коммунальные и другие услуги нужно проверить, сохранился ли новый номер счета нужного предприятия. Если нет — один раз вручную ввести номер IBAN.

Его можно узнать, воспользовавшись IBAN-калькулятором на сайте НБУ или позвонить к поставщику услуг попросить переоформить платеж.

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