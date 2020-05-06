Как поменять банк для получения зарплаты

Выбрать банк, через который будут платить зарплату, можно будет с нового года.

Это стало возможным после введения Национальным банком международного номера банковского счета International Bank Account Number (IBAN). Система полностью заработает с 1 января 2021 года, чтобы банки и работодатели успели доработать свои программно-технические комплексы.

Юрист Юрий Ромкив рассказал Фактам ICTV, как можно сменить банк для выплаты зарплаты.

Внимание! Новые условия вступают в силу только с 1 января 2021 года. За это время банки должны доработать технические стороны операций по перечислению выплат в системе IBAN.