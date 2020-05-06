Национальный банк Украины на 6 мая установил официальный курс на уровне 26,97 грн за доллар. По сравнению с курсом 5 мая цена за валюту не изменилась.

А вот евро обесценился по сравнению с предыдущим банковским днем и составляет 29,26 грн, что на 25 копеек меньше.

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Курс валют в Украине от НБУ на 06.05:

1 доллар США — 26,97 грн;

1 евро — 29,26 грн;

1 польский злотый — 6,46.

К слову, НБУ прогнозирует, что ВВП Украины по итогам II квартала (апрель-июнь 2020 года) сократится на 11% по сравнению со вторым кварталом прошлого года.