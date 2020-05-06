С 11 мая в Украине увеличат количество общественного транспорта – Шмыгаль

С 11 мая и по всей Украине увеличат количество общественного транспорта.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, местным властям разрешат увеличить количество транспорта, чтобы люди получили возможность добираться на работу. Ответственность за вероятные вспышки коронавируса также возлагают на мэров городов.

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— Его запуск мы планируем делать в рамках нашей концепции адаптивного карантина. И здесь у нас общая ответственность с местными властями, когда все аспекты будут просчитаны. Общественный транспорт в крупных городах — это риск сотен больных, и здесь надо действовать поступательно и смотреть на вопросы безопасности, — сказал он.

Премьер подчеркнул, что мэры будут нести персональную ответственность за общественный транспорт.

Напомним, 6 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в рамках ослабления карантина наземный общественный транспорт столицы будет работать в ограниченном режиме до 22 мая.