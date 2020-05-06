З 11 травня в Україні збільшать кількість громадського транспорту – Шмигаль

З 11 травня в Україні збільшать кількість громадського транспорту.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, місцевій владі дозволять збільшити кількість транспорту, щоб люди отримали можливість добиратися на роботу. Відповідальність за ймовірні спалахи коронавірусу також покладають на мерів міст.

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– Його запуск ми плануємо робити в рамках нашої концепції адаптивного карантину. І тут у нас спільна відповідальність з місцевою владою, коли всі аспекти будуть прораховані. Громадський транспорт у великих містах – це ризик сотень хворих, і тут треба діяти поступально і дивитися на питання безпеки, – сказав він.

Прем’єр підкреслив, що мери нестимуть персональну відповідальність за громадський транспорт.

Нагадаємо, 6 травня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в рамках послаблення карантину наземний громадський транспорт столиці працюватиме в обмеженому режимі до 22 травня.