У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський вночі випало 15 см снігу.

Крім того, температура повітря опустилася до -3°С, спостерігається хуртовина.

Через північно-західний вітер швидкістю 14-15 м/с видимість знизилась до 20 м.

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Нагадаємо, погіршення погоди у Карпатах спостерігається вже кілька днів. Так, 4 травня на горі Піп Іван випав дрібний сніг і також була хуртовина. Тоді температура повітря опустилася до -2°С.

Похолодання і опади спостерігаються також у всіх областях України.