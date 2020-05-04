В Карпатах мороз -2 и выпал снег

В Карпатах по состоянию на 8.30 4 мая на горе Поп Иван Черногорский наблюдается мелкий снег и метель.
По данным Черногорского поисково-спасательного поста, сейчас видимость ограничена до 40 м, ветер западный 17 м/с, а температура воздуха понизилась до -2°С.
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Фото:
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Кстати, 3 мая в Киевской области прошел град со шквалами, о чем предупреждали синоптики.
По прогнозам Укргидрометцентра, всю неделю в Украине будут идти дожди и похолодает.
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