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Факты / Украина / Общество

В Карпатах мороз -2 и выпал снег

В Карпатах по состоянию на 8.30 4 мая на горе Поп Иван Черногорский наблюдается мелкий снег и метель.

По данным Черногорского поисково-спасательного поста, сейчас видимость ограничена до 40 м, ветер западный 17 м/с, а температура воздуха понизилась до -2°С.

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Сніг у Карпатах

Фото:
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Кстати, 3 мая в Киевской области прошел град со шквалами, о чем предупреждали синоптики.

По прогнозам Укргидрометцентра, всю неделю в Украине будут идти дожди и похолодает.

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