Сутки на Донбассе: 21 обстрел и шесть раненых

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня.

— Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — сообщили в штабе ООС.

У Старогнатовки враг применил беспилотный летательный аппарат и обстрелял наших военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты.

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Неподалеку Широкиного наемники трижды вели огонь из минометов и гранатометов.

Кроме того, обстрелы велись возле Авдеевки, Новоселовки Второй, Тарамчука, Песков, Невельского, Новотошковского, Орехового, Крымского.

— В результате вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения, — отметили в штабе.

По данным разведки, украинские военнослужащие уничтожили 7 российских оккупантов и еще 5 ранили.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина хочет вернуть Донбасс до конца года, но и есть план Б.