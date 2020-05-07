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Факты / Украина / Политика

Украина хочет вернуть Донбасс до конца года, но есть план Б — Ермак

Украинская власть хочет достичь мира на Донбассе и вернуть оккупированные территории до конца этого года. Однако если этого не произойдет, то существует план Б.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

— До конца года мы намерены делать все от нас зависящее. Интенсификация работы ТКГ тому доказательство. Но у нас есть и проработанный план Б.

Он отметил, что украинская власть не будет ждать годами, если другая сторона не хочет прекращать войну.

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Кроме того, Андрей Ермак добавил, что Украина хотела бы провести местные выборы в октябре, в том числе и на территории ОРДЛО, но только при определенных условиях.

Он заверил, что выборов под дулами автоматов не будет. Для начала необходим контроль над границей и  безопасность.

Напомним, ранее заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент сообщил, что выборы на Донбассе в нынешних условиях невозможны.

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