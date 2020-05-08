Вступительную кампанию 2020 в высшие учебные заведения перенесли на август.

Приказ был подписан 4 мая 2020 года и прошел регистрацию в Министерстве юстиции.

Для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа.

Прием заявлений и документов продлится с 13 до 22 августа для тех, кто поступает по результатам ВНО, а с 13 августа до 16 августа для тех, кто будет сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования.

Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа.

Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет проходить не позже 27 августа, а подача поступающими документов для зачисления — до вечера 31 августа.

— Министерство образования и науки предусмотрело для поступающих возможность подачи оригиналов документов по почте (и в связи с этим до пяти дней увеличен интервал между последним днем подачи документов и изданием самого приказа о зачислении). Предусмотрено также, что поступающие смогут прислать сканкопию необходимых документов по электронной почте, наложив на них квалифицированную электронную подпись, а сами документы донести после начала обучения, — отмечают в министерстве.

Сроки проведения регистрации для сдачи Единого вступительного экзамена и Единого профессионального вступительного испытания также перенесены.

Регистрация пройдет с 12 мая до 5 июня в режиме онлайн.

Даты проведения ЕВЭ и ЕПВИ остаются неизменными — 1 и 3 июля соответственно.

Даты регистрации электронных кабинетов поступающих на магистратуру, приема документов и рекомендаций также перенесены на месяц.

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Также были расширены категории поступающих, которые смогут воспользоваться правом на перевод на вакантные места госзаказа (лица, у которых один из родителей (усыновителей) был полицейским, который погиб или признан судом безвестно отсутствующим лицом при исполнении им служебных обязанностей).

Приказом было закреплено право иностранцев и лиц без гражданства, которые проживают в Украине, лиц, которые признаны беженцами, и лиц, нуждающихся в дополнительной защите, на получение высшего образования наравне с гражданами Украины, в том числе за счет средств государственного или местного бюджета при условии выполнения таких же требований к поступлению, как и для граждан Украины.

Эти категории поступающих должны будут успешно сдать ВНО и подать до пяти заявлений на бюджетные места в университете.

— Обновленные Условия приема приведен в соответствие с принятыми 18 декабря 2019 года изменений в закон О высшем образовании. В частности, предусмотрена возможность подачи мотивационного письма, отменена обязательность проведения дополнительных вступительных испытаний для поступающих в магистратуру, получивших степень высшего образования по другой специальности и тому подобное, — добавили в министерстве.

Напомним, карантин в Украине действует до 24 апреля. Поэтому ранее исполняющяя обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что вступительная кампания 2020 может затянуться до середины октября.