Вступительная кампания 2020 может затянуться до середины октября – Мандзий

Вступительная кампания в 2020 году может завершиться до средины октября, считает исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

По ее словам, если ученики не вернутся за парты после карантина до июня, то в сентябре они смогут пройти весь материал, который приходился на время карантина.

Мандзий отметила, что в такой ситуации внешнее независимое тестирование могут провести в июне-августе. Если ВНО начнется в средине августа, то результаты будут в средине сентября.

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– В таких условиях вступительная компания в вузы завершится до средины октября, – добавила она.

Если же учеба в школах продолжится до июня, то, как отметила Мандзий, вступительная компания 2020 будет продлена.

Напомним, с 17 марта на телеканале Рада и YouTube-канале МОН выходят видеокурсы для подготовки к внешнему независимому оцениванию.

Школьникам предлагается в течение часа-двух прослушать лекции по украинскому языку и литературе, английскому языку, истории Украины, математике, биологии, а также пройти тесты.

Решением правительства карантин в Украине продлен и объявлена чрезвычайная ситуация до 24 апреля.

По состоянию на 10.00 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев коронавируса, из которых пять летальных. Один пациент полностью выздоровел.

В целом коронавирус обнаружили в 15 областях и в городе Киев.