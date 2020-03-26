Вступительная кампания 2020 может затянуться до середины октября – Мандзий

Вступительная кампания в 2020 году может завершиться до средины октября, считает исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.
По ее словам, если ученики не вернутся за парты после карантина до июня, то в сентябре они смогут пройти весь материал, который приходился на время карантина.
Мандзий отметила, что в такой ситуации внешнее независимое тестирование могут провести в июне-августе. Если ВНО начнется в средине августа, то результаты будут в средине сентября.
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– В таких условиях вступительная компания в вузы завершится до средины октября, – добавила она.
Если же учеба в школах продолжится до июня, то, как отметила Мандзий, вступительная компания 2020 будет продлена.
Напомним, с 17 марта на телеканале Рада и YouTube-канале МОН выходят видеокурсы для подготовки к внешнему независимому оцениванию.
Школьникам предлагается в течение часа-двух прослушать лекции по украинскому языку и литературе, английскому языку, истории Украины, математике, биологии, а также пройти тесты.
Решением правительства карантин в Украине продлен и объявлена чрезвычайная ситуация до 24 апреля.
По состоянию на 10.00 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев коронавируса, из которых пять летальных. Один пациент полностью выздоровел.
В целом коронавирус обнаружили в 15 областях и в городе Киев.