Вступну кампанію 2020 року до вищих навчальних закладів перенесли на серпень.

Наказ був підписаний 4 травня 2020 року і пройшов реєстрацію в Міністерстві юстиції.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 серпня.

Прийом заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня для тих, хто вступає за результатами ЗНО, а з 13 серпня до 16 серпня для тих, хто складатиме вступні іспити у закладі вищої освіти.

Творчі конкурси та вступні іспити на місця державного замовлення проводитимуться з 1 по 12 серпня.

Надання рекомендацій для зарахування на бюджет проходитиме не пізніше 27 серпня, а подача вступниками документів для зарахування – до вечора 31 серпня.

– Міністерство освіти і науки передбачило для вступників можливість подання оригіналів документів поштою (і у зв’язку з цим до п’яти днів збільшено інтервал між останнім днем подання документів та виданням самого наказу про зарахування). Передбачено також, що вступники зможуть надіслати сканкопію необхідних документів електронною поштою, наклавши на них кваліфікований електронний підпис, а самі документи донести після початку навчання, – зазначають у міністерстві.

Терміни проведення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного випробування також перенесені.

Реєстрація пройде з 12 травня до 5 червня в режимі онлайн.

Дати проведення ЄВІ і ЄПВВ залишаються незмінними – 1 і 3 липня відповідно.

Дати реєстрації електронних кабінетів вступників на магістратуру, прийому документів і рекомендацій також перенесені на місяць.

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Також були розширені категорії вступників, які зможуть скористатися правом на переведення на вакантні місця держзамовлення (особи, у яких один з батьків (усиновителів) був поліцейським, який загинув або визнаний судом безвісно зниклою особою під час виконання нею службових обов’язків).

Наказом було закріплено право іноземців та осіб без громадянства, які проживають в Україні, осіб, які визнані біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту, на отримання вищої освіти нарівні з громадянами України, в тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету за умови виконання таких вимог до вступу, як і для громадян України.

Ці категорії вступників повинні будуть успішно здати ЗНО і подати до п’яти заяв на бюджетні місця в університеті.

– Оновлені умови прийому приведено у відповідність до прийнятих 18 грудня 2019 року змін до закону про вищу освіту. Зокрема, передбачено можливість подання мотиваційного листа, скасовано обов’язковість проведення додаткових вступних випробувань для вступників до магістратури , які отримали ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю тощо, – додали в міністерстві.

Нагадаємо, карантин в Україні діє до 24 квітня. Тому раніше виконувач обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій повідомила, що вступна кампанія 2020 може затягнутися до середини жовтня.