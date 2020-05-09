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Факты / Украина / Общество

Отмену выходного на 9 мая надо обсуждать с гражданами — глава УИНП

Отмену официального выходного в День победы 9 мая нужно обсудить с гражданами.

Такого мнения придерживается глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

— К этому вопросу надо подойти с научной точки зрения. Провести опрос, спросить граждан, посоветоваться с экспертами. Я не вижу никакой необходимости привязывать выходной до 9-го.

Можно сделать 8, можно отменить. С точки зрения национальной памяти, это вопрос второстепенный, — отметил Дробович.

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По его словам, здесь важен принцип информированного согласия.

— Если что-то хотят сделать с тобой, с твоим телом, с твоим будущим, тебя должны проинформировать и предложить выбор.

Роль УИНП проинформировать граждан, сделать максимально доступным то, что было искривлено, искажено, оболганое ранее, и предложить определяться, — добавил Дробович.

К слову, согласно опросу, около половины украинцев придерживаются мнения, что дата 9 мая говорит о победе советского народа в Великой Отечественной войне, но треть понимает День победы как победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклад в нее украинского народа.

Источник: Громадське

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