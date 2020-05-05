Как украинцы воспринимают признание воинов УПА и запрет георгиевской ленты – опрос

44% украинцев – за признание воинов Украинской повстанческой армии борцами за независимость Украины, против – 22%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Киевского международного института, проведенного 17-22 апреля.

Более одобрительно к этому решению относятся в западных и центральных регионах страны.

При этом 16% респондентов безразлично признание УПА и 17% не определились с ответом.

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Украинцы также высказали свое мнение относительно георгиевской ленты.

Около трети респондентов поддерживают запрет, еще столько же – против, а для 25% это безразлично.

Прогнозируемо, что сторонников запрета георгиевской ленты больше всего на западе страны: 44% поддерживают, 23,2% не поддерживают.

Опрос проведен Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Факты ICTV подготовили краткую справку о том, что нужно знать об УПА.

Источник: Фонд Демократичні ініціативи