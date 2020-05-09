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Факти / Україна

ТРЦ, спортзали та кінотеатри: що залишиться закритим після 12 травня

Із 12 травня Київ починає впроваджувати перший етап послаблень протиепідемічних обмежень.

Утім низка заборон та протиепідемічних обмежень продовжує діяти.

Так, закритими залишаються:

  • школи, дитячі садочки, заклади професійної освіти, вищі навчальні заклади;
  • розважальні центри та розважальні зони;
  • розважальні заклади (дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні клуби, квест-кімнати, тощо);
  • спортивні комплекси, басейни, фітнес-центри;
  • заклади побутового обслуговування населення (лазні, СПА-салони, кабінети масажу, тату салони тощо);
  • ринки (крім агропродовольчих), сільськогосподарські ярмарки.
  • торгово-розважальні центри та непродовольчі магазини, площею понад 300 м².
  • театри, кінотеатри, музеї (крім музеїв просто неба), читальні зали бібліотек тощо.

Читайте: Коли відкриють ТРЦ у Києві – Кличко назвав терміни

Музеї, як і інші заклади культури, можуть відновлювати роботу із обмеженнями, але без відвідувачів.

Приймати відвідувачів зможуть музеї під відкритим небом та історико-культурні заповідники, проте після ухвалення рішення органом управління та дотримуючись протиепідемічних обмежень.

Також залишається забороненою реалізація в торгових закладах, МАФах алкогольних, зокрема слабоалкогольних, напоїв на розлив.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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