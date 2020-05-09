ТРЦ, спортзали та кінотеатри: що залишиться закритим після 12 травня

Із 12 травня Київ починає впроваджувати перший етап послаблень протиепідемічних обмежень.

Утім низка заборон та протиепідемічних обмежень продовжує діяти.

Так, закритими залишаються:

школи, дитячі садочки, заклади професійної освіти, вищі навчальні заклади;

розважальні центри та розважальні зони;

розважальні заклади (дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні клуби, квест-кімнати, тощо);

спортивні комплекси, басейни, фітнес-центри;

заклади побутового обслуговування населення (лазні, СПА-салони, кабінети масажу, тату салони тощо);

ринки (крім агропродовольчих), сільськогосподарські ярмарки.

торгово-розважальні центри та непродовольчі магазини, площею понад 300 м².

театри, кінотеатри, музеї (крім музеїв просто неба), читальні зали бібліотек тощо.

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Музеї, як і інші заклади культури, можуть відновлювати роботу із обмеженнями, але без відвідувачів.

Приймати відвідувачів зможуть музеї під відкритим небом та історико-культурні заповідники, проте після ухвалення рішення органом управління та дотримуючись протиепідемічних обмежень.

Також залишається забороненою реалізація в торгових закладах, МАФах алкогольних, зокрема слабоалкогольних, напоїв на розлив.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.