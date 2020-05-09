В Киеве 19 рынков получили разрешение на работу с 10 мая. По информации Госпродпотребслужбы, они обеспечили выполнение противоэпидемических требований.
Поэтому разрешение на работу получили:
- Торговая площадка Феофановская, ул. Заболотного 48-А.
- Рынок Демеевский, ул. Изюмская, 1.
- ТРК Базар на лесной, ул. Попудренко, 65.
- Рыночный комплекс Маяк, ул. Попудренко, 90/2
- КП Владимирский рынок, ул. Антоновича, 115.
- ООО Печерский рынок, Печерская площадь, 1.
- Иллис, ул. Чернобыльская, 16/80.
- КП Бессарабский рынок, Бессарабская площадь, 2.
- Рынок Левобережный, ул. Сверстюка, 3.
- Т/П Дарница, ЗАО Днепровский рынок, ул. Попудренко, 5.
- ООО Путь, рынок Шлях, ул. Зодчих, 52/1.
- Рынок ЧП Колибрис, ул. Л. Курбаса, 6.
- Рынок Одесский, проспект Академика Глушкова, 32-38.
- Рынок Выгуровский, ул. Бальзака, 94.
- Рынок Нивки, ул. Щербакивского, 47.
- МПП Забота, ул. Туполева, 13.
- Рынок Западный, ул. Депутатская, 2.
- Рынок Отрадненский, бульвар В. Гавела, 18.
- Рынок Лукьяновский, ул. Ильенко, 1.
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Напомним, ранее в КГГА отметили, что продовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения противоэпидемических требований.
Поэтому по состоянию на 9 мая в Киеве работало 13 рынков.