В Киеве 19 рынков получили разрешение на работу с 10 мая. По информации Госпродпотребслужбы, они обеспечили выполнение противоэпидемических требований.

Поэтому разрешение на работу получили:

Торговая площадка Феофановская, ул. Заболотного 48-А.

Рынок Демеевский, ул. Изюмская, 1.

ТРК Базар на лесной, ул. Попудренко, 65.

Рыночный комплекс Маяк, ул. Попудренко, 90/2

КП Владимирский рынок, ул. Антоновича, 115.

ООО Печерский рынок, Печерская площадь, 1.

Иллис, ул. Чернобыльская, 16/80.

КП Бессарабский рынок, Бессарабская площадь, 2.

Рынок Левобережный, ул. Сверстюка, 3.

Т/П Дарница, ЗАО Днепровский рынок, ул. Попудренко, 5.

ООО Путь, рынок Шлях, ул. Зодчих, 52/1.

Рынок ЧП Колибрис, ул. Л. Курбаса, 6.

Рынок Одесский, проспект Академика Глушкова, 32-38.

Рынок Выгуровский, ул. Бальзака, 94.

Рынок Нивки, ул. Щербакивского, 47.

МПП Забота, ул. Туполева, 13.

Рынок Западный, ул. Депутатская, 2.

Рынок Отрадненский, бульвар В. Гавела, 18.

Рынок Лукьяновский, ул. Ильенко, 1.

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Напомним, ранее в КГГА отметили, что продовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения противоэпидемических требований.

Поэтому по состоянию на 9 мая в Киеве работало 13 рынков.