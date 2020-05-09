У Києві 19 ринків отримали дозвіл на роботу з 10 травня. За інформацією Держпродспоживслужби, вони забезпечили виконання протиепідемічних вимог.
Тому дозвіл на роботу отримали:
- Торгівельний майданчик Феофанівський, вул. Заболотного 48-А.
- Ринок Деміївський, вул. Ізюмська, 1.
- ТРК Базар на лісовій, вул. Попудренка, 65.
- Ринковий комплекс Маяк, вул. Попудренка, 90/2
- КП Володимирський ринок, вул. Антоновича, 115.
- ТОВ Печерський ринок, Печерська площа, 1.
- Ілліс, вул. Чорнобильська, 16/80.
- КП Бессарабський ринок, Бессарабська площа, 2.
- Ринок Лівобережний, вул. Сверстюка, 3.
- Т/М Дарниця, ПрАТ Дніпровський ринок, вул. Попудренка, 5.
- ТОВ Путь, ринок Шлях, вул. Зодчих, 52/1.
- Ринок ПП Колібріс, вул. Л. Курбаса, 6.
- Ринок Одеський, проспект Академіка Глушкова, 32-38.
- Ринок Вигурівський, вул. Бальзака, 94.
- Ринок Нивки, вул. Щербаківського, 47.
- МПП Турбота, вул. Туполєва, 13.
- Ринок Західний, вул. Депутатська, 2.
- Ринок Відрадненський, бульвар В. Гавела, 18.
- Ринок Лук’янівський, вул. Іллєнка, 1.
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Нагадаємо, раніше в КМДА наголосили, що продовольчі ринки столиці відкривають поступово за умови виконання протиепідемічних вимог.
Тому станом на 9 травня в Києві працювало 13 ринків.