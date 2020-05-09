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Факти / Україна / Суспільство

У Києві з 10 травня працюватимуть 19 ринків (СПИСОК)

У Києві 19 ринків отримали дозвіл на роботу з 10 травня. За інформацією Держпродспоживслужби, вони забезпечили виконання протиепідемічних вимог.

Тому дозвіл на роботу отримали:

  • Торгівельний майданчик Феофанівський, вул. Заболотного 48-А.
  • Ринок Деміївський, вул. Ізюмська, 1.
  • ТРК Базар на лісовій, вул. Попудренка, 65.
  • Ринковий комплекс Маяк, вул. Попудренка, 90/2
  • КП Володимирський ринок, вул. Антоновича, 115.
  • ТОВ Печерський ринок, Печерська площа, 1.
  • Ілліс, вул. Чорнобильська, 16/80.
  • КП Бессарабський ринок, Бессарабська площа, 2.
  • Ринок Лівобережний, вул. Сверстюка, 3.
  • Т/М Дарниця, ПрАТ Дніпровський ринок, вул. Попудренка, 5.
  • ТОВ Путь, ринок Шлях, вул. Зодчих, 52/1.
  • Ринок ПП Колібріс, вул. Л. Курбаса, 6.
  • Ринок Одеський, проспект Академіка Глушкова, 32-38.
  • Ринок Вигурівський, вул. Бальзака, 94.
  • Ринок Нивки, вул. Щербаківського, 47.
  • МПП Турбота, вул. Туполєва, 13.
  • Ринок Західний, вул. Депутатська, 2.
  • Ринок Відрадненський, бульвар В. Гавела, 18.
  • Ринок Лук’янівський, вул. Іллєнка, 1.

Читайте: Температурний скринінг та стихійна торгівля: як працюють ринки у Києві

Нагадаємо, раніше в КМДА наголосили, що продовольчі ринки столиці відкривають поступово за умови виконання протиепідемічних вимог.

Тому станом на 9 травня в Києві працювало 13 ринків.

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