У Києві 19 ринків отримали дозвіл на роботу з 10 травня. За інформацією Держпродспоживслужби, вони забезпечили виконання протиепідемічних вимог.

Тому дозвіл на роботу отримали:

Торгівельний майданчик Феофанівський, вул. Заболотного 48-А.

Ринок Деміївський, вул. Ізюмська, 1.

ТРК Базар на лісовій, вул. Попудренка, 65.

Ринковий комплекс Маяк, вул. Попудренка, 90/2

КП Володимирський ринок, вул. Антоновича, 115.

ТОВ Печерський ринок, Печерська площа, 1.

Ілліс, вул. Чорнобильська, 16/80.

КП Бессарабський ринок, Бессарабська площа, 2.

Ринок Лівобережний, вул. Сверстюка, 3.

Т/М Дарниця, ПрАТ Дніпровський ринок, вул. Попудренка, 5.

ТОВ Путь, ринок Шлях, вул. Зодчих, 52/1.

Ринок ПП Колібріс, вул. Л. Курбаса, 6.

Ринок Одеський, проспект Академіка Глушкова, 32-38.

Ринок Вигурівський, вул. Бальзака, 94.

Ринок Нивки, вул. Щербаківського, 47.

МПП Турбота, вул. Туполєва, 13.

Ринок Західний, вул. Депутатська, 2.

Ринок Відрадненський, бульвар В. Гавела, 18.

Ринок Лук’янівський, вул. Іллєнка, 1.

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Нагадаємо, раніше в КМДА наголосили, що продовольчі ринки столиці відкривають поступово за умови виконання протиепідемічних вимог.

Тому станом на 9 травня в Києві працювало 13 ринків.