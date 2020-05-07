Госпродпотребслужба после проверки дала разрешение на открытие 8 мая 13 агропродовольственных рынков Киева:
- торговая площадка Феофановская (ул. Академика Заболотного 48-А);
- рынок Демеевский (ул. Изюмская, 1);
- ТРК Базар на Лесной (ул. Попудренко, 65);
- рыночный комплекс Маяк (ул. Попудренко, 90/2);
- КП Владимирский рынок (ул. Антоновича, 115);
- ООО Печерский рынок (пл. Печерская, 1);
- рынок Иллис (ул. Чернобыльская, 16/80);
- КП Бессарабский рынок (Бессарабская площадь, 2);
- рынок Левобережный, ЗАО Днепровский рынок (ул. Сверстюка, 3);
- Т/М Дарница, ЗАО Днепровский рынок (ул. Попудренко, 5);
- ООО Путь, рынок Шлях (ул. Зодчих, 52/1)
- рынок ЧП Коллибрис (ул. Л. Курбаса, 6);
- рынок Борщаговский, ООО ТК Борщаговский (ул. Зодчих, 58).
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В КГГА отмечают, что продовольственные рынки столицы открываются постепенно при условии выполнения противоэпидемических требований.
Напомним, по состоянию на 7 мая в Киеве работало 10 продовольственных рынков. Планируется открытие еще 37, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.