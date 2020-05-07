Госпродпотребслужба после проверки дала разрешение на открытие 8 мая 13 агропродовольственных рынков Киева:

торговая площадка Феофановская (ул. Академика Заболотного 48-А); рынок Демеевский (ул. Изюмская, 1); ТРК Базар на Лесной (ул. Попудренко, 65); рыночный комплекс Маяк (ул. Попудренко, 90/2); КП Владимирский рынок (ул. Антоновича, 115); ООО Печерский рынок (пл. Печерская, 1); рынок Иллис (ул. Чернобыльская, 16/80); КП Бессарабский рынок (Бессарабская площадь, 2); рынок Левобережный, ЗАО Днепровский рынок (ул. Сверстюка, 3); Т/М Дарница, ЗАО Днепровский рынок (ул. Попудренко, 5); ООО Путь, рынок Шлях (ул. Зодчих, 52/1) рынок ЧП Коллибрис (ул. Л. Курбаса, 6); рынок Борщаговский, ООО ТК Борщаговский (ул. Зодчих, 58).

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В КГГА отмечают, что продовольственные рынки столицы открываются постепенно при условии выполнения противоэпидемических требований.

Напомним, по состоянию на 7 мая в Киеве работало 10 продовольственных рынков. Планируется открытие еще 37, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.