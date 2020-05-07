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Факты / Украина / Общество

В Киеве 8 мая будут работать 13 рынков (СПИСОК)

Госпродпотребслужба после проверки дала разрешение на открытие 8 мая 13 агропродовольственных рынков Киева:

  1. торговая площадка Феофановская (ул. Академика Заболотного 48-А);
  2. рынок Демеевский (ул. Изюмская, 1);
  3. ТРК Базар на Лесной (ул. Попудренко, 65);
  4. рыночный комплекс Маяк (ул. Попудренко, 90/2);
  5. КП Владимирский рынок (ул. Антоновича, 115);
  6. ООО Печерский рынок (пл. Печерская, 1);
  7. рынок Иллис (ул. Чернобыльская, 16/80);
  8. КП Бессарабский рынок (Бессарабская площадь, 2);
  9. рынок Левобережный, ЗАО Днепровский рынок (ул. Сверстюка, 3);
  10. Т/М Дарница, ЗАО Днепровский рынок (ул. Попудренко, 5);
  11. ООО Путь, рынок Шлях (ул. Зодчих, 52/1)
  12. рынок ЧП Коллибрис (ул. Л. Курбаса, 6);
  13. рынок Борщаговский, ООО ТК Борщаговский (ул. Зодчих, 58).

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В КГГА отмечают, что продовольственные рынки столицы открываются постепенно при условии выполнения противоэпидемических требований.

Напомним, по состоянию на 7 мая в Киеве работало 10 продовольственных рынков. Планируется открытие еще 37, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

Источник: КГГА

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