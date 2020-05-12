У украинского политзаключенного Сергея Бугайчука, который находится в СИЗО 7 в Москве, подозревают коронавирус.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

— Появились симптомы острой респираторной болезни: сухой кашель, повышенная температура, сильная головная боль и боль в суставах, — рассказала Людмила Денисова.

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По ее словам, ухудшение состояния здоровья у мужчины зафиксировали после этапирования из Брянского СИЗО в Москву. По прибытии его поместили на 14-дневный карантин, но потом его продлили еще на неделю, ведь, по информации российских врачей, Сергей Бугайчук контактировал с больным коронавирусом.

В то же время администрация учреждения, где находится украинский политзаключенный, не обеспечила ему надлежащую медицинскую помощь и не провела тестирование на коронавирус.

Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием организовать все необходимые меры для обследования Сергея Бугайчука.

Напомним, ранее мы писали, что Россия стала третьей страной в мире по количеству больных коронавирусом.

Источник: Людмила Денисова