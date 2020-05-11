Россия вошла в топ-3 стран по количеству больных коронавирусом

В России коронавирусом заболели более 221 тыс. человек. Это количество превысило показатели Великобритании и Италии, поэтому страна заняла третье место в списке распространения Covid-19 в мире.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers.
Отмечается, что Великобритания и Италия сегодня показатели еще не обновляли.
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За сутки в России обнаружили еще 11 656 больных Covid-19. Выздоровел сейчас 39 801 человек, а 2 009 человек умерли.
Напомним, 6 мая Россия вошла в топ-5 стран по количеству больных коронавирусом.