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Факты / Украина / Общество

Россия стала третьей в мире по количеству больных Covid-19

В России коронавирусом заболели более 221 тыс. человек. Это количество превысило показатели Великобритании и Италии, поэтому страна заняла третье место в списке распространения Covid-19 в мире.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers.

Отмечается, что Великобритания и Италия сегодня показатели еще не обновляли.

Россия вошла в топ-3 стран по количеству больных коронавирусом

Читайте: Коронавирус в России: уже трое врачей выбросились из окна

За сутки в России обнаружили еще 11 656 больных Covid-19. Выздоровел сейчас 39 801 человек, а 2 009 человек умерли.

Напомним, 6 мая Россия вошла в топ-5 стран по количеству больных коронавирусом.

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