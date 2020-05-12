В українського політв’язня Сергія Бугайчука, який перебуває у СІЗО 7 у Москві, підозрюють коронавірус.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

– З’явилися симптоми гострої респіраторної хвороби: сухий кашель, підвищена температура, сильний головний біль та біль у суглобах, – розповіла Людмила Денісова.

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За її словами, погіршення стану здоров’я у чоловіка зафіксували після етапування з Брянського СІЗО до Москви. Після прибуття його помістили на 14-денний карантин, але потім його продовжили ще на тиждень, адже, за інформацією російських лікарів, Сергій Бугайчук контактував з хворим на коронавірус.

Водночас адміністрація установи, де перебуває український політв’язень, не забезпечила йому належну медичну допомогу та не провела тестування на коронавірус.

Людмила Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою організувати усі необхідні заходи для обстеження Сергія Бугайчука.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія стала третьою країною у світі за кількістю хворих на коронавірус.

Джерело: Людмила Денісова