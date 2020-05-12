Песков заразился коронавирусом

Коронавирус подхватил человек из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина – его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Чиновник подтвердил эту информацию.

– Да, заболел. Лечусь, – сказал Песков.

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По его словам, сейчас он находится в больнице.

Он также уточнил, что с Путиным не контактировал больше месяца.

Жена Пескова – Татьяна Навка – росСМИ рассказала, что тоже находится в больнице с коронавирусом.

По ее словами, с ними все в порядке, а в больницу решили лечь, чтобы не подвергать риску остальных членов семьи.

– Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы, – отметила Навка.

Напомним, ранее коронавирус диагностировали у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова.

Кстати, Россия заняла второе место в мире по количеству больных коронавирусом. За сутки здесь обнаружили 10 899 случаев, общее число заболевших — 232 243. Суточный прирост составляет 4,9%.