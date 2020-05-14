СБУ задержала руководителя таможенного поста Черноморск за взятку

Служба безопасности Украины подозревает руководство Одесской таможни в организации масштабной коррупционной схемы растаможивания товаров.

Был задержан руководитель отдела таможенного поста Черноморск по ст. 208 УКУ, после того как он получил денежную выгоду в размере $1,3 тыс.

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По данным пресс-центра СБУ, в махинациях были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов Одесса и Черноморск.

— Первый из них требовал $100 с каждого контейнера за доставку грузов на внутреннюю таможню без дополнительных мер контроля. В случае согласия компания-импортер вносилась в список, что позволяло в дальнейшем ее контейнерам беспрепятственно проходить таможенный контроль за обусловленную плату, — сообщает пресс-центр СБУ.

В дальнейшем начальник поста Черноморск создавал коммерсантам искусственные препятствия за растаможивание товаров, затягивая их оформления.

Для разблокирования процесса руководитель отдела предлагал импортерам помощь в занижении стоимости задекларированных грузов. За эту “услугу” он требовал 50-60% разницы между реальной ценой и указанной в таможенных документах.

По информации спецслужбы стоимость такого платежа составляла от $200 до $4 тыс. Часть денег передавалась непосредственно руководству Одесской таможни.

Правоохранители задокументировали получение участниками схемы $800 в рамках уголовного производства.

Сейчас продолжаются следственные действия и проверяется причастность к схеме других работников таможни и сотрудников правоохранительных органов.











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