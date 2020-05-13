Зеленский сменил глав СБУ в трех областях и Киеве

Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины, уволив начальника главного управления СБУ в Житомирской области Олега Головаша и назначив на его место Сергея Лисака.

Также президент уволил главу СБУ в Киеве и Киевской области Сергея Болдыря, а на его место назначил Олега Головаша

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Кроме того, кадровые изменения произошли и в Одесской области — уволен с должности главы СБУ Виталий Харченко, а на его место назначен Виктор Доровских.

Недавно Факты ICTV рассказывали, как в Киеве группа преступников пытались похитить медицинских масок на 1 млн гривен. Для этого они представлялись работниками украинских спецслужб.