КНДР уже поставила РФ более 12 млн снарядов – разведка Южной Кореи

Северная Корея продолжает поставлять России артиллерийские снаряды для поддержки ее войны против Украины.

По данным военной разведки Южной Кореи, предоставленным в воскресенье, 13 июля, объем поставок составляет более 12 млн снарядов калибра 152 мм.

Снаряды для РФ из Северной Кореи: новые данные

По данным доклада Агентства военной разведки (DIA), Северная Корея на сегодняшний день поставила около 28 тыс. контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами.

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— Если пересчитать на одиночные 152-миллиметровые снаряды, то количество поставленных снарядов предположительно достигло более 12 млн, — сообщило Разведывательное управление Министерства обороны.

С октября прошлого года Северная Корея предоставила России обычные вооружения и около 13 тыс. военнослужащих для поддержки военных усилий Москвы.

Пхеньян, вероятно, направит дополнительные войска в Россию в июле или августе, сообщило сеульское разведывательное агентство в конце июня.

Российские СМИ сообщили, что Северная Корея направит в Курск 5 тыс. военных строителей и 1 тыс. саперов для поддержки восстановительных работ.

Источник: Yonhap News Agency

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