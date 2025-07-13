Челси — ПСЖ: где смотреть финал КЧМ-2025 и какие прогнозы букмекеров

9 июля французский Пари Сен-Жермен стал вторым финалистом Клубного чемпионата мира-2025 по футболу, одержав разгромную победу над мадридским Реалом со счетом 4:0.

Матч полуфинала прошел в рамках обновленного формата турнира, впервые собрал 32 команды со всего мира в США.

Итак, имеем двух финалистов: Челси и ПСЖ, которые будут играть 13 июля. Где смотреть матч Челси — ПСЖ и когда состоится игра, читайте в нашем материале.

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Как прошел матч ПСЖ — Реал

ПСЖ начал матч с высоким темпом, сразу взяв контроль над ситуацией. Уже на 6-й минуте Фабиан Руис открыл счет, удачно воспользовавшись передачей Усмана Дембеле. Уже на 9-й минуте сам Дембеле удвоил преимущество после грубой ошибки защитника Реала Антонио Рюдигера.

К 24-й минуте счет стал 3:0 — второй гол в матче забил Руис после блестящего прохода Ашрафа Хакими. После перерыва ПСЖ продолжил доминировать, хотя гол Дезире Дуэ на 48-й минуте был отменен из-за офсайда, на 87-й минуте Гонсалу Рамуш установил окончательный счет 4:0, завершив комбинацию с паса Брэдли Барколя.

Финал Челси — ПСЖ: дата, трансляция, где смотреть

Финал Клубного чемпионата мира Челси — ПСЖ состоится в воскресенье, 13 июля, на арене MetLife Stadium в Нью-Йорке. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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Прогнозы букмекеров на Челси — ПСЖ

Челси провел матчи против таких соперников, как Лос-Анджелес, Фламенго, Эсперанс, Бенфика, Палмейрас и Флуминенсе. В общей сложности команда сумела поразить ворота оппонентов четырнадцать раз. В ответ пропустила пять мячей, из которых три — от Фламенго. Но это была игра, в которой подопечные Энсо Марески остались в меньшинстве.

ПСЖ встречался с Атлетико Мадрид, Ботафого, Сиэтл Саундерс, Интером Майами, Баварией и Реалом. В этих поединках французская команда отметилась шестнадцатью голами, пропустив лишь один. Это произошло в матче против Ботафого, где коллектив Луиса Энрике уступил и не смог забить ни одного мяча.

По прогнозам букмекеров, фаворитом финального поединка КЧМ-2025 считается ПСЖ. Ставка на победу парижан имеет коэффициент 1.64. Шансы Челси значительно ниже — 5.03, а ничья в основное время оценивается коэффициентом 4.31.

ПСЖ в полуфинале одолел действующего чемпиона — Реал.

Челси — это первый финалист турнира, победил Флуминенсе со счетом 2:0.

Этот финал обещает стать одним из самых ярких матчей турнира.

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