Служба безпеки України підозрює керівництво Одеської митниці в організації масштабної корупційної схеми розмитнення товарів.

Було затримано керівника відділу митного посту Чорноморськ за ст. 208 ККУ, після того як він отримав грошову вигоду у розмірі $1,3 тис.

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За даними прес-центру СБУ, у махінаціях були задіяні керівники відділів митного оформлення постів Одеса та Чорноморськ.

– Перший з них вимагав $100 з кожного контейнеру за доставку вантажів на внутрішню митницю без додаткових заходів контролю. У разі згоди компанія-імпортер вносилась до списку, що дозволяло й надалі її контейнерам безперешкодно проходили митний контроль за обумовлену плату, – повідомляє прес-центр СБУ.

Надалі керівник посту Чорноморськ створював комерсантам штучні перешкоди за розмитнення товарів, затягуючи їхнє оформлення.

Для розблокування процесу керівник відділу пропонував імпортерам допомогу у заниженні вартості задекларованих вантажів. За цю послугу він вимагав 50-60% різниці між реальною ціною та зазначеною у митних документах.

За інформацією спецслужби вартість такого платежу складала від $200 до $4 тис. Частина грошей передавалась безпосередньо керівництву Одеської митниці.

Правоохоронці задокументували отримання учасниками схеми $800 у рамках кримінального провадження.

Наразі тривають слідчі дії та перевіряється причетність до схеми інших працівників митниці та співробітників правоохоронних органів.











СБУ затримала керівника митного посту Чорноморськ за хабар / 3 фотографии

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