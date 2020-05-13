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Факты / Украина

СБУ проводит следствие на Одесской таможне из-за “масштабной коррупционной схемы”

Служба безопасности Украины проводит следственные действия из-за коррупции на Одесской таможне.

О деле, связанном с “масштабной коррупционной схемой”, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, работники спецслужбы работают в отношении руководства таможни Одесской области.

В то же время конкретные фамилии фигурантов дела Гитлянская назвать отказалась.

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Пресс-секретарь СБУ анонсировала появление полной официальной информации по этому делу завтра утром, 14 мая.

Напомним, 24 апреля Кабинет министров уволил с должностей руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей.

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