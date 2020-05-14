Стерненко вызвали в СБУ: что известно о деле и в чем обвиняют активиста

14 мая одесского активиста Сергея Стерненко вызвали в СБУ в Киеве для вручения подозрения в умышленном убийстве после нападения на него в 2018 году. Защищаясь, Стерненко нанес смертельное ранение нападавшему.

— Меня вызвали в СБУ для сообщения о подозрении. В понедельник, 18 мая, я должен явиться в Главное следственное управление СБУ в Киеве. Официально в вызове указано, что подозрение касается дела №1215 (против меня), – написал он.

Факты ICTV собрали все, что известно о Стерненко, чем он известен и в чем его обвиняют.

Кто такой Сергей Стерненко

Сергей Стерненко являлся экс-главой Правого сектора в Одесской области в период 2014 — 2017 года. Сейчас Стерненко 25 лет и он лидер общественной организации Неравнодушные.

В июне 2016 закончил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по специальности Правоведение. Работает юрисконсультом в компании Оскар Т.

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Он известен своими националистическими взглядами, а его имя связано с громкими скандалами.

Не раз Стерненко с единомышленниками срывал в Одессе концерты российских и украинских звезд, которые выступали в России.

Нападения на Стерненко

В течение первого полугодия 2018 года на активиста нападали три раза.

7 февраля 2018 года Стерненко избили в Одессе рядом с домом, где он живет.

1 мая 2018 года в него стреляли. Стерненко рассказал, что нападавший выстрелил из пистолета в область шеи, а при задержании, стрелял по очевидцам.

По его словам, он тоже участвовал в задержании стрелявшего, несмотря на ранение. Очевидец события рассказал, что нападавших было двое.

24 мая 2018 года в результате третьего нападения Стерненко получил повреждение руки и ушиб головы. При этом одного из нападавших он смертельно ударил ножом в живот. Второй нападавший убежал.

Полиция начала расследовать убийство напавшего на Стерненко как умышленное.

Уголовные дела Стерненко

Против Стерненко открыто несколько уголовных производств.

В 2015 году, активист получил подозрение в похищении депутата Коминтерновского райсовета, бывшего руководителя райорганизации партии Батькивщина Сергея Щербича.

В 2017 году Стерненко объявили о подозрении в организации массовых беспорядков. 18 ноября в одесском городском саду он протестовал против застройки Летнего театра. Позже квалификацию статьи, по которой объявили подозрение, сменили на хулиганство.

В декабре 2017 года ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 5 ст. 27 части 3 ст. 307 УК Украины (пособничество в сбыте наркотиков, совершенном организованной группой).

В апреле 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны после нападения на него в мае 2018 года.

После ее слов в соцсетях начался флешмоб в поддержку Стерненко с призывом: Украинцы имеют право на самозащиту!