Рада создала ВСК по нападениям на активистов

Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии касательно расследований нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов.

Во время заседания Верховной Рады 347 народных депутатов поддержали проект постановления касательно создания временной следственной комиссии, которая будет контролировать расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов в период 2017-2018 годов.

В пояснительной записке к проекту постановления №2302 говорится о том, что ВСК должна выяснить состояния соответствующих расследований.

Следственную комиссию возглавил народный депутат от фракции Слуга народа Игорь Васылив. Его заместителем назначили нардепа Соломию Бобровскую из фракции Голос.

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Также ВСК должна выполнять следующие задачи:

проверка сведений о нападении на Гандзюк и других активистов;

становление, сбор информации о фактах нападений на активистов;

инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.

К слову, обвинительный акт по фигуранту дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому передали в суд.