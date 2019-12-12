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Факты / Украина

Рада создала ВСК по нападениям на активистов

Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии касательно расследований нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов.

Рада создала ВСК по нападениям на активистов

Во время заседания Верховной Рады 347 народных депутатов поддержали проект постановления касательно создания временной следственной комиссии, которая будет контролировать расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов в период 2017-2018 годов.

В пояснительной записке к проекту постановления №2302 говорится о том, что ВСК должна выяснить состояния соответствующих расследований.

Следственную комиссию возглавил народный депутат от фракции Слуга народа Игорь Васылив. Его заместителем назначили нардепа Соломию Бобровскую из фракции Голос.

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Также ВСК должна выполнять следующие задачи:

  • проверка сведений о нападении на Гандзюк и других активистов;
  • становление, сбор информации о фактах нападений на активистов;
  • инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.

К слову, обвинительный акт по фигуранту дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому передали в суд.

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