Рада создала ВСК по нападениям на активистов

Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии касательно расследований нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов.
Во время заседания Верховной Рады 347 народных депутатов поддержали проект постановления касательно создания временной следственной комиссии, которая будет контролировать расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов в период 2017-2018 годов.
В пояснительной записке к проекту постановления №2302 говорится о том, что ВСК должна выяснить состояния соответствующих расследований.
Следственную комиссию возглавил народный депутат от фракции Слуга народа Игорь Васылив. Его заместителем назначили нардепа Соломию Бобровскую из фракции Голос.
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Также ВСК должна выполнять следующие задачи:
- проверка сведений о нападении на Гандзюк и других активистов;
- становление, сбор информации о фактах нападений на активистов;
- инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.
К слову, обвинительный акт по фигуранту дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому передали в суд.