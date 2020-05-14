Стерненка викликали в СБУ: що відомо про справу і в чому звинувачують активіста

14 травня одеського активіста Сергія Стерненка викликали в СБУ в Києві для вручення підозри в умисному вбивстві після нападу на нього в 2018 році. Захищаючись, Стерненко наніс смертельне поранення нападнику.

– Мене викликали в СБУ для повідомлення про підозру. У понеділок, 18 травня, я повинен з’явитися в Головне слідче управління СБУ в Києві. Офіційно у виклику зазначено, що підозра стосується справи №1215 (проти мене), – написав він.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про Стерненка, чим він відомий і в чому його звинувачують.

Хто такий Сергій Стерненко

Сергій Стерненко був екс-главою Правого сектора в Одеській області в період 2014-2017 року.

Зараз Стерненко 25 років і він є лідером громадської організації Небайдужі.

У червні 2016 закінчив Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу за спеціальністю Правознавство. Працює юрисконсультом в компанії Оскар Т.

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Він відомий своїми націоналістичними поглядами, а його ім’я пов’язане з гучними скандалами.

Не раз Стерненко з однодумцями зривав в Одесі концерти російських і українських зірок, які виступали в Росії.

Напади на Стерненка

Протягом першого півріччя 2018 року на активіста нападали три рази.

7 лютого 2018 року Стерненка побили в Одесі поряд з будинком, де він живе.

1 травня 2018 року в нього стріляли. Стерненко розповів, що нападник вистрілив з пістолета в область шиї, а при затриманні, стріляв по очевидцях.

За його словами, він теж брав участь у затриманні того, хто стріляв, незважаючи на поранення. Очевидець події розповів, що нападників було двоє.

24 травня в результаті третього нападу Стерненко отримав пошкодження руки і забій голови. При цьому він одного з нападників він смертельно вдарив ножем у живіт. Другий нападник втік.

Кримінальні справи Стерненка

Проти Стерненка відкрито кілька кримінальних проваджень.

У 2015 році активіст отримав підозру у викраденні депутата Комінтернівської райради, колишнього керівника райорганізації партії Батьківщина Сергія Щербича.

У 2017 році Стерненку оголосили про підозру в організації масових заворушень. 18 листопада в Одеському міському саду він протестував проти забудови Літнього театру. Пізніше кваліфікацію статті, за якою оголосили підозру, змінили на хуліганство.

У грудні 2017 року йому оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 ст.27 частини 3 ст. 307 КК України (пособництво у збуті наркотиків, вчиненому організованою групою).

У квітні 2020 року генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що Стерненко оголосять про підозру в умисному вбивстві або перевищенні меж необхідної самооборони після нападу на нього в травні 2018 року і 14 травня він його отримав.

Після її слів у соцмережах розпочався флешмоб на підтримку Стерненка із закликом: Українці мають право на самозахист!