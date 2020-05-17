17 мая 2020 года в Киеве обнаружили 2 280 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

За сутки заболели 59 человек, среди них — 10 медиков.

— Три человека умерли. Всего в столице уже 48 летальных случаев. Выздоровели за минувшие сутки двое киевлян. Всего коронавирус в столице преодолели 224 человека, — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Кто заболел:

34 женщины в возрасте от 20 до 86 лет;

22 мужчины от 18 до 66 лет;

2 девочки, которым 10 и 13 лет;

годовалый мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Напомним, на 17 мая 2020 года в Украине на коронавирусом заболел 18 291 человек. За минувшие сутки зафиксировали 433 случая, умерли 17 человек, выздоровели — 210. Всего за весь период эпидемии вылечиться удалось 5 116 пациентам, не смогли побороть недуг 514 больных.

Источник: Виталий Кличко