17 мая 2020 года в Киеве обнаружили 2 280 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
За сутки заболели 59 человек, среди них — 10 медиков.
— Три человека умерли. Всего в столице уже 48 летальных случаев. Выздоровели за минувшие сутки двое киевлян. Всего коронавирус в столице преодолели 224 человека, — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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Кто заболел:
- 34 женщины в возрасте от 20 до 86 лет;
- 22 мужчины от 18 до 66 лет;
- 2 девочки, которым 10 и 13 лет;
- годовалый мальчик.
В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Напомним, на 17 мая 2020 года в Украине на коронавирусом заболел 18 291 человек. За минувшие сутки зафиксировали 433 случая, умерли 17 человек, выздоровели — 210. Всего за весь период эпидемии вылечиться удалось 5 116 пациентам, не смогли побороть недуг 514 больных.
Источник: Виталий Кличко