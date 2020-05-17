PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У Києві 59 нових випадків Covid-19, за добу три людини померли від вірусу

17 травня 2020 року у Києві виявили 2 280 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

За добу захворіли 59 осіб, серед них – 10 медиків.

– Троє людей померли. Усього в столиці вже 48 летальних випадків. Одужали за минулу добу двоє киян. Усього коронавірус у столиці подолали 224 людини, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Читайте: Коронавірус у світі: кількість хворих на на 17 травня

Хто захворів:

  • 34 жінки віком від 20 до 86 років;
  • 22 чоловіка від 18 до 66 років;
  • 2 дiвчинки, яким 10 та 13 років;
  • однорічний хлопчик.

До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Нагадаємо, станом на 17 травня 2020 року в Україні на коронавірус захворіла 18 291 особа. За минулу добу зафіксували 433 випадки, померли 17 людей, одужали – 210. Загалом за весь період епідемії вилікуватися вдалося 5 116 пацієнтам, не змогли побороти недугу 514 хворих.

Джерело: Віталій Кличко

Теги: , , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх