17 травня 2020 року у Києві виявили 2 280 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

За добу захворіли 59 осіб, серед них – 10 медиків.

– Троє людей померли. Усього в столиці вже 48 летальних випадків. Одужали за минулу добу двоє киян. Усього коронавірус у столиці подолали 224 людини, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Хто захворів:

34 жінки віком від 20 до 86 років;

22 чоловіка від 18 до 66 років;

2 дiвчинки, яким 10 та 13 років;

однорічний хлопчик.

До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Нагадаємо, станом на 17 травня 2020 року в Україні на коронавірус захворіла 18 291 особа. За минулу добу зафіксували 433 випадки, померли 17 людей, одужали – 210. Загалом за весь період епідемії вилікуватися вдалося 5 116 пацієнтам, не змогли побороти недугу 514 хворих.

Джерело: Віталій Кличко