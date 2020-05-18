Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в ​​День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Он отметил, что 18 мая мы вспоминаем о страшном преступлении, следствием которого стали тысячи человеческих жизней. Украинцы вспоминают времена, когда крымских татар сажали в вагоны и отправляли за тысячи километров.

— То утро в 1944-м называют трагическим рассветом в жизни крымскотатарского народа. Лишь спустя более 40 лет они получили возможность вернуться домой. Казалось, все беды позади. И в 2014 году в результате аннексии Крыма много украинцев и крымских татар были вынуждены вновь покинуть свою землю. А те, кто остался, страдают от заключений, обысков и притеснений, — сказал президент.

Читайте: Годовщина депортации крымских татар — 7 страшных фактов

Владимир Зеленский также добавил, что наступит день и Крым вернется в Украину:

— Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу!

Напомним, 18 мая в Украине является Днем памяти жертв геноцида крымских татар. По разным подсчетам действия советского режима привели к гибели 34-195 тыс. человек.