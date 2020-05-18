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Факти / Україна

Настане день, коли Крим повернеться до України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Він зазначив, що 18 травня ми згадуємо про страшний злочин, наслідком якого стали тисячі людських життів. Українці згадують часи, коли кримських татар саджали у вагони та відправляли за тисячі кілометрів.

– Той ранок у 1944-му називають трагічним світанком у житті кримськотатарського народу. Лише через понад 40 років вони отримали змогу повернутися додому. Здавалося, всі лиха позаду.

Та у 2014 році внаслідок анексії Криму багато українців і кримських татар були змушені знову покинути свою землю. А ті, хто залишився, страждають від ув’язнень, обшуків та утисків, – сказав президент.

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Володимир Зеленський також додав, що настане день і Крим повернеться до України:

– Ми віримо, що обов’язково настане день, коли Крим повернеться до України. Кримські татари та українці повернуться до рідних домівок, зберуться за одним столом, щоб разом промовити: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу і нашу свободу!

Нагадаємо, 18 травня в Україні є Днем пам’яті жертв геноциду кримських татар. За різними підрахунками дії радянського режиму призвели до загибелі 34-195 тис. людей.

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